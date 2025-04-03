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İstanbul Hava Durumu Tahmin Raporu Açıklandı

İSTANBUL HAVA DURUMU GÜNCELLEME

İstanbul’da bugün hava durumu merak ediliyor. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları paylaşıldı. 5 günlük hava tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. İstanbul’da yarın hava durumu nasıl olacak, sıcaklık değerleri ne düzeyde, bulutluluk durumu ne şekilde, güneş görecek mi gibi sorular gündemde. Ayrıca vatandaşlar, İstanbul’da yarın yağış beklenip beklenmediğini araştırıyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Hava durumu tahminlerinin yanı sıra, saatlik hava durumu bilgilerine de ulaşmak mümkün. İstanbul’da saat saat hava durumu durumu nasıl olacak? İşte detaylar…

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