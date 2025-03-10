İstanbul Hava Durumu Tahmin Raporu Açıklandı

İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul’da bugün hava durumu merak ediliyor. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporu da paylaşıldı. Özellikle 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Bugün İstanbul’da hava kaç derece? Yarının hava durumu ne olacak? Bu gibi sorular yanıt arıyor. Yarının hava durumu için yağış bekleniyor mu?

HAFTALIK HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava tahmin raporu paylaşılmış durumda. Bu raporla İstanbul’da hava durumu saat saat incelendi. Peki, İstanbul’daki hava durumu yarın nasıl olacak?

SAAATLIK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da saatlik hava durumu bilgilerini de aktarıyor. İsteyenler için saatlik hava durumu tahminleri mevcut. İstanbul’daki hava durumu için güncel veriler takip edilebilir.