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İstanbul Hava Durumu Tahmin Raporu Paylaşıldı

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da bugün hava durumu 15 günlük ve 30 günlük tahminlerle birlikte açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı. Peki, İstanbul’da yarın hava durumu nasıl olacak, sıcaklık kaç derece, hava bulutlu mu yoksa güneşli mi? Bu konuda merak edilen sorular arasında, İstanbul’da yarın yağış beklenip beklenmediği yer alıyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5 günlük İstanbul hava durumu tahmini kısa bir özetle aşağıda yer alıyor. Ayrıca, saatlik hava durumunun da nasıl olacağı hakkında bilgi veriliyor. İşte İstanbul’un saatlik hava durumu tahmini:

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