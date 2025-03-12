İstanbul Hava Durumu Tahmin Raporu Yayımlandı

Metni analiz ettim. İstanbul’un hava durumu hakkında bilgi veren, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerini aktaran bir metin. Hava durumu, sıcaklık, bulutluluk ve yağış beklentisi gibi unsurlar üzerinde duruluyor. Bu unsurları koruyarak ve istenen biçim değişikliklerini yaparak içerik oluşturacağım.

İSTANBUL’DA BUGÜNKÜ HAVA DURUMU

İstanbul’da hava durumu bugün kaç derece. 15 ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporları da paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminlerini açıkladı. Peki, İstanbul’da yarın hava nasıl olacak, sıcaklık kaç derece olacak, bulutlu mu yoksa güneşli mi geçecek? Ayrıca İstanbul’da yarın yağış beklenip beklenmediği de araştırılıyor. İşte İstanbul’un saatlik hava durumu hakkında detaylar…

METEOROLOJİ, 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5 günlük İstanbul hava tahmin raporu şu şekilde duyuruldu. İstanbul’da saat saat hava durumu nasıl etkilenecek? İşte saatlik hava tahmin raporuna göre detaylar: