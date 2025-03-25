İstanbul Hava Durumu Tahmini Açıklandı

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVANIN DURUMU

İstanbul’daki güncel hava durumu bilgileri herkesin merak ettiği bir konu. Bugün hava sıcaklığı merak ediliyor. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu da dikkate alınıyor. İstanbullular, yarının hava durumunu, sıcaklık değerini, bulutluluk durumunu ve güneşli olup olmayacağını sorguluyor. Ayrıca yarın için yağış beklentisi de araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte detaylar.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Bu raporda İstanbul’da önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağına dair önemli bilgiler bulunuyor. Herkesin planlarını etkileyen hava durumu, özellikle dış mekan etkinlikleri için dikkate alınması gereken bir konu.

SAAT SAAT HAVANIN DURUMU

İstanbul’da hava nasıl olacak? Merak edenler için saatlik hava tahmin raporu şu şekildedir: Ayrıntılı bilgiler, günün ilerleyen saatlerinde hava durumunu netleştirecek. Meteoroloji, saatlik hava raporlarıyla İstanbullulara doğru bilgi sunmayı amaçlıyor.