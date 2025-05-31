İstanbul Hava Durumu Tahmini Açıklandı

İSTANBUL HAVA DURUMU GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU

İstanbul’da güncel hava durumu sıcaklığı merak konusu oldu. Bugün hava sıcaklığı kaç derece sorusu yanıtsız kalmadı. 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu da paylaşıldı.

HAFTA SONU HAVA DURUMU BEKLENİYOR MU?

5 günlük hava durumu tahminlerinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandığı bildirildi. Ayrıca, yarın İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, sıcaklık kaç derece ölçülecek, hava bulutlu mu yoksa güneşli mi geçecek araştırmaları yapılmakta. Tüm bu soruların yanıtı gün geçtikçe daha fazla ilgi görmeye başladı.

SAATLIK HAVA TAHMİNİ

İstanbul’da yarın yağış beklenip beklenmediği sıkça sorgulanan bir konu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan saatlik hava tahmin raporu ise, İstanbul’da hava durumu ile ilgili detayları sunuyor. Bu kapsamda, vatandaşlar gün içindeki hava koşullarını dikkatle takip ediyor.