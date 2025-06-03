İstanbul Hava Durumu Tahmini Açıklandı

İSTANBUL’DA BUGÜNKÜ HAVA DURUMU

İstanbul’da hava bugün ne derece ile ölçülüyor? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahminleri paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 5 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından merak ediliyor.

YARININ HAVA DURUMU

İstanbul’da yarının hava durumu hakkında bilgiler araştırılıyor. “Yarın İstanbul’da hava nasıl olacak, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi?” gibi sorular soruluyor. Ayrıca, İstanbul’da yarın yağış beklenip beklenmediği de merak konusu.

SAATLİK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağladığı verilere göre İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporu şu şekildedir. Ayrıca, saat saat İstanbul’daki hava durumu da paylaşılmakta. İşte saatlik hava durumu tahmin raporu: