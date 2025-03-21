İstanbul Hava Durumu Tahmini Raporu

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU VE 5 GÜNLÜK TAHMİN

İstanbul’da güncel hava durumu bilgileri merak ediliyor. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminlerini de güncelledi. Bugün İstanbul’da hava durumu kaç derece, yarın ise nasıl olacak soruları gündemde. Ayrıca yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte detaylar.

HAVA TAHMİNİ RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Şimdi, İstanbul’da saat saat hava durumu nasıl olacak, buna göz atıyoruz.