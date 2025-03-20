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İstanbul Hava Durumu Tahminleri Açıklandı

İSTANBUL’DA HAVA SICAKLIĞI VE DURUMU

İstanbul’daki hava durumu ile ilgili detaylar güncellendi. Bugün İstanbul’da hava kaç derece olduğu ve 15 gün ile 30 gün hava tahmin raporları paylaşıldı. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahminlerini de açıkladı.

YARININ HAVA TAHMİNİ

İstanbul’da yarın hava durumu ile ilgili sıcaklık, bulutluluk ve güneş durumunu öğrenmek isteyenler için çeşitli bilgiler mevcut. Merak edilen konulardan biri de yarın yağış olup olmayacağı. Saat saat hava durumu tahmini ve detayları burada. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için hava durumu raporunu yayınladı. İşte o saatlik tahminler.

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