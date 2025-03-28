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İstanbul Hava Durumu Tahminleri Açıklandı

BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da bugün hava durumu nedir? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu açıklandı. 5 günlük hava durumu değerlendirmeleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılıyor. Peki, İstanbul’da yarın hava durumu nasıl olacak, sıcaklık kaç dereceye çıkacak, hava durumu bulutlu mu yoksa güneşli mi? İstanbul’da yarın yağış bekleniyor mu? Bu konular araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu ile ilgili en güncel bilgi!

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Rapor, sıcaklık değerleri ve olası yağış ihtimalleri ile ilgilidir. Saat saat İstanbul’daki hava durumu nasıl olacak? İşte detaylı saatlik hava tahmin raporu.

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