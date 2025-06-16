İstanbul Hava Durumu Tahminleri Açıklandı

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DÜZENİ

İstanbul’da bugün hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Bugün İstanbul’da hava sıcaklığının durumu gün içerisinde değişiklik gösteriyor. Ayrıca, yarın için hava durumu beklentileri de araştırılıyor.

YARIN İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ

Yarın İstanbul’da hava nasıl olacak? Sıcaklık değerleri, bulutluluk durumu ve olası yağışlar konusunda bilgiler veriliyor. İstanbul’da yarın yağış bekleniyor mu bu konuda da meraklar artmakta. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Saatlik hava durumu tahminlerini de sunuyoruz.

SAAATLİK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul’daki hava durumu hakkında bilgiler veriliyor. İşte İstanbul için saatlik hava durumu tahmin raporu detayları: