İstanbul Hava Durumu Tahminleri Açıklandı

İSTANBULDA HAVA DURUMU VE TAHMİNLER

İstanbul’da gün içinde hava durumu merak ediliyor ve detaylar araştırılıyor. Bugün hava sıcaklığı öğrenilmek isteniyor. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları da paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük İstanbul hava durumu tahminini açıkladı.

YARININ HAVA TAHMİNİ

Yarın İstanbul’da hava durumu hakkında bilgi almak isteyenler dikkatle araştırma yapıyor. Hava sıcaklığı kaç derece olacak, bulutlu mu yoksa güneşli mi geçecek soruları gündemde. Ayrıca yarın için yağış beklenip beklenmediği de merak edilen konular arasında yer alıyor.

SAAT SAAT HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki hava durumunu saatlik olarak belirtiyor. İşte İstanbul’un saatlik hava tahmin raporu, bu bilgilerle hava durumu hakkında daha net fikir sahibi olabilirsiniz.