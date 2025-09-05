Haberler

İstanbul Hava Durumu Tahminleri Açıklandı

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da güncel hava durumu hakkında bilgiler paylaşıldı. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporu açıklandı. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahminleri de yayımlandı. İstanbul’da yarın hava durumu nasıl olacak, sıcaklık kaç derece, bulutlu mu yoksa güneşli mi soruları gündemde. İnsanlar, İstanbul’da yarın yağış beklenip beklenmediğini araştırıyor.

METEOROLOJİ TARAFINDAN AÇIKLANAN HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. İstanbul’da yarınki hava durumu ve saatlik tahminler hakkında detaylar paylaşılacak. Aşağıda İstanbul için saatlik hava tahmin raporunu bulabilirsiniz.

Yağmur Nedeniyle Aleyna Tilki Konseri İptal

Alaşehir'de Aleyna Tilki'nin konseri, yağmur ve elektrik tehlikesi sebebiyle ertelendi. Hayranlar kalabalık alanı terk etmedi, ancak güvenlik endişeleri nedeniyle etkinlik iptal edildi.
Prof. Dr. Adem Arslan Kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan yeni kararlarla, çeşitli üniversitelere rektör atamaları gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin rektörü de belirlendi.

