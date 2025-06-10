İstanbul Hava Durumu Tekrar Açıklandı

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da hava durumu ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Bugün hava sıcaklığının ne kadar olduğu, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları güncellendi. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5 günlük hava durumu tahminleri de açıklanmış durumda.

YARIN HAVA DURUMU NE OLACAK?

Birçok kişi, İstanbul’da yarınki hava koşullarının nasıl olacağını ve sıcaklığın kaç dereceye ulaşacağını merak ediyor. İstanbul’a yarın yağış beklenip beklenmediği de araştırılan diğer bir konu. Hava durumu ile ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için detaylı değerlendirmeler yapılıyor.

SAAATLIK HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki hava durumu için saatlik tahmin raporlarını da hazırladı. İşte İstanbul’da saat saat hava durumunun nasıl olacağına dair bilgiler.