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İstanbul Hava Durumu ve Tahmin Raporu

İSTANBUL HAVA DURUMU GÜNCELLEME

Bugün İstanbul’da hava durumu hakkında güncel bilgiler paylaşılıyor. Ayrıca, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları da açıklandı. İstanbul’daki hava sıcaklığı ve durumuyla ilgili olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük tahminler dikkat çekiyor.

YARININ HAVA DURUMU

İstanbul’da yarınki hava durumu merak ediliyor. Özellikle, yarın kaç derece olacağı, hava bulutlu mu yoksa güneşli mi olacağı ve yağış beklenip beklenmediği araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bildirimler ışığında, İstanbul’daki saatlik hava durumu tahmin raporu da paylaşılacak.

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