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İstanbul Hava Durumu ve Tahmin Raporu

İSTANBUL HAVASININ GÜNCEL DURUMU

İstanbul’da güncel hava durumu bilgisi hakkında merak edilen detaylar paylaşıldı. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları da mevcut. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminlerini açıkladı ve vatandaşlar yarın İstanbul’da nasıl bir hava beklediğini sorguluyor. Bulutlu mu olacak, güneşli mi yoksa yağışlı mı? İşte İstanbul’un hava durumu hakkında saatlik detaylar.

BEKLENEN YAĞIŞ VE HAVA DEĞİŞİKLİKLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 5 günlük İstanbul hava tahmin raporuna göre, yarın yağış beklentisi söz konusu. İstanbul’da saat saat hava durumu tahminleri detaylı bir şekilde sunuluyor.

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