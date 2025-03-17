İstanbul Hava Durumu ve Tahmin Raporu

İSTANBUL HAVA DURUMU GÜNCELLEME

İstanbul’da bugün hava durumu merak ediliyor. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yarının hava durumu, sıcaklık durumu ve bulutluluk gibi detaylar araştırılmakta. İstanbul’da yarın yağış beklentisi olup olmadığı da araştırılıyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. İstanbul’daki hava durumu detayları ve saatlik tahmin bilgileri de gün içinde takip ediliyor. İşte saatlik hava durumu tahminleri: