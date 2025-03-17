Haberler

İstanbul Hava Durumu ve Tahmin Raporu

İSTANBUL HAVA DURUMU GÜNCELLEME

İstanbul’da bugün hava durumu merak ediliyor. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yarının hava durumu, sıcaklık durumu ve bulutluluk gibi detaylar araştırılmakta. İstanbul’da yarın yağış beklentisi olup olmadığı da araştırılıyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. İstanbul’daki hava durumu detayları ve saatlik tahmin bilgileri de gün içinde takip ediliyor. İşte saatlik hava durumu tahminleri:

ÖNEMLİ

Haberler

Büyükçekmece’de Boş Servis Minibüsü Devrildi

Büyükçekmece'de kontrolünü kaybeden bir servis minibüsü devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, olay sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu.
Haberler

Çeşme’de Araç Şarampole Devrildi, 2 Yaralı

Çeşme'de bir aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.