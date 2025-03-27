İstanbul Hava Durumu ve Tahmin Raporu

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU GÜNCELLEME

İstanbul’da güncel hava durumu, bugünün sıcaklığı ile bir arada 15 günlük ve 30 günlük tahmin raporu da paylaşıldı. Bugün hava sıcaklığı ve durumuyla ilgili merak edilenler için 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Yarının hava durumu ise yine dikkat edilen bir konu oldu.

İSTANBUL’DA YARIN HAVA TAHMİNLERİ

Yarın İstanbul’da hava durumu hakkında yapılacak tahminler arasında, beklentilere göre yağış olup olmayacağı da araştırılıyor. Vatandaşlar, “İstanbul’da yarın nasıl bir hava bekleniyor?” ve “Sıcaklık kaç derece olacak?” gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, saatlik hava durumu bilgilerini de paylaşarak İstanbul’daki hava koşullarını takip etme imkanı sağlıyor.

İSTANBUL’DA SAATLİK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 5 günlük hava tahmin raporunda, İstanbul’daki saatlik hava durumu bilgileri şu şekilde sunuluyor. Meteorolojik verilere göre hava durumuna dair detaylı bilgi için saatlik tahminler takip ediliyor.