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İstanbul Hava Durumu ve Tahminler

GÜNCEL İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul’da bugün hava sıcaklığı merak ediliyor. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri paylaşıldı. Ayrıca 5 günlük hava durumu bilgileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İstanbul’da yarın hava durumu ise dikkat çekiyor. Yarın İstanbul’da sıcaklık ne olacak, hava durumu nasıl geçecek, bulutlu mu yoksa güneşli mi olacak soruları gündemde. Ayrıca, yarın İstanbul’da yağış beklentisi araştırılıyor.

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 5 günlük hava tahmin raporu, İstanbul’da hava durumunun ne şekilde seyredeceği hakkında bilgi veriyor. Bu bağlamda, İstanbul’da saatlik hava durumu raporları hazırlanmaktadır. İşte İstanbul’daki saatlik hava tahminleri.

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