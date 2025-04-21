İstanbul Hava Durumu Yarın Bekleniyor

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da meteorolojik veriler ışığında bugün hava durumu merak ediliyor. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları açıklandı. 5 günlük hota durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

YARIN İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul’da yarın hava nasıl olacak, kaç derece ölçülecek, bulutlu mu yoksa güneşli mi olacağı sorgulanıyor. Ayrıca, yarın yağış beklenip beklenmeyeceği de araştırılıyor. İşte saati saati İstanbul’un hava durumu bilgilerinin yer aldığı rapor.

METEOROLOJİK VERİLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da 5 günlük hava durumu şu şekilde açıklanıyor. Saatlik hava durumu bilgileri, İstanbul’daki hava koşullarını detaylı olarak gözler önüne seriyor.