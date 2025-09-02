Haberler

İstanbul Hava Tahmini: Yarın Yağış Bekleniyor

İSTANBUL HAVASINDA GÜNCEL DURUM

İstanbul’da bugün hava durumu konusunda bilgi almak isteyenler için güncel veriler paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporunu okurlarla buluşturdu.

YARININ HAVA DURUMU HAKKINDA MERAK EDİLENLER

İstanbul’da yarın hava nasıl olacak, sıcaklık kaç dereceye çıkacak, bulutlu mu yoksa güneşli mi bir gün geçirecek merak ediliyor. Ayrıca, yarın İstanbul’da yağış beklenip beklenmediği de araştırma konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunu incelemekte fayda var.

SAATLIK HAVA TAHMİNLERİ

İstanbul’da saat saat hava durumu ise şu şekilde öngörülüyor: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu tahminleri detaylı bir biçimde sıraladı.

Adana’da 13 Yaşındaki Çocuğa Dayak

Adana'nın Seyhan ilçesinde, 13 yaşındaki A.K.'ye saldıran H.B. ev hapsi cezasına çarptırıldı. Olay, çocukların oyun oynarken yaşadıkları arbede sonucu gerçekleşti.
A Milli Takım, Gürcistan’a gidiyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri için Gürcistan ile oynayacağı maça hazırlık amacıyla antrenmanlarını Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde sürdürüyor.

