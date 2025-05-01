İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın Zirvesinde

İSTANBUL HAVALİMANI’NIN BAŞARILI GRAFİĞİ

Türkiye’nin büyük yatırımlarından biri olan İstanbul Havalimanı, ülkede havacılık sektörünü önemli bir aktarma merkezi haline getiriyor. Hizmete girmesiyle birlikte kısa süre içinde birçok rekora imza atan havalimanının başarısı devam ediyor. Son olarak Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 21-27 Nisan tarihli Avrupa Havacılık Raporu yayınlandı.

AVRUPA’NIN EN YOĞUN HAVALİMANI

İstanbul Havalimanı, söz konusu dönemde günde ortalama 1482 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. Rapora göre, İstanbul Havalimanı’nın ardından Amsterdam Schiphol günde 1419 uçuşla ikinci, Londra Heathrow 1357 uçuşla üçüncü, Paris Charles De Gaulle 1344 uçuşla dördüncü ve Frankfurt 1314 uçuşla beşinci sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı, 2024 yılında da günlük ortalama 1401 uçuşla bu unvanı üst üste üçüncü yıl korumuş oldu.