İstanbul Havalimanı Avrupa’nın Zirvesinde Yer Alıyor

istanbul-havalimani-avrupa-nin-zirvesinde-yer-aliyor

İstanbul Havalimanı, son zamanlardaki başarılı performansıyla Avrupa hava trafiğinde dikkat çekici bir konumda bulunuyor. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı’nın yayımladığı ‘Avrupa Havacılık Raporu’, 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasındaki verilere yer verdi.

AVRUPA’NIN EN YOĞUN HAVALİMANI İSTANBUL OLDU

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu süre zarfında günlük ortalama 1,303 uçuşa ev sahipliği yaptı. Bu başarı ile İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın en yoğun havalimanı unvanını elde etti.

İKİNCİ SIRAYI AMSTERDAM ALDI

İstanbul Havalimanı’nı takip eden ikinci sırada, günlük 1,261 uçuşla Amsterdam Havalimanı yer aldı. Londra Heathrow, 1,254 uçuşla üçüncü, Paris Charles de Gaulle ise 1,215 uçuşla dördüncü sırada bulunuyor. Madrid Havalimanı ise 1,186 uçuşla listeyi tamamladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile Kritik Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmayı görüşmek üzere bir araya geldi.
Gündem

Sakarya Sahilinde Parçalanmış İHA Tespit Edildi

Karasu sahilinde parçalanmış bir İHA bulundu. Ekipler, patlayıcı madde olabileceği ihtimaliyle 400 metrelik bir alanı güvenlik çemberine aldı.
Gündem

Marmaris’teki 2 Bin Yıllık Piramit Mezarı Koruma Altına Alınıyor

Marmaris'te Helenistik döneme ait piramit şeklindeki mezarın korunması ve ziyaretçi çekmesi için yeni çalışmalar başlatıldı. Projeye Marmaris Ticaret Odası öncülük ediyor.
Gündem

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında günlük ortalama 1.303 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını kazandı; Amsterdam ise ikinci sırada yer aldı.
Gündem

İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’nda İfadeye Çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, İran Büyükelçisi'ni davet ederek balistik füze hakkında açıklama talep etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.