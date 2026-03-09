İstanbul Havalimanı Avrupa’nın Zirvesinde Yer Alıyor

İstanbul Havalimanı, son zamanlardaki başarılı performansıyla Avrupa hava trafiğinde dikkat çekici bir konumda bulunuyor. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı’nın yayımladığı ‘Avrupa Havacılık Raporu’, 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasındaki verilere yer verdi.

AVRUPA’NIN EN YOĞUN HAVALİMANI İSTANBUL OLDU

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu süre zarfında günlük ortalama 1,303 uçuşa ev sahipliği yaptı. Bu başarı ile İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın en yoğun havalimanı unvanını elde etti.

İKİNCİ SIRAYI AMSTERDAM ALDI

İstanbul Havalimanı’nı takip eden ikinci sırada, günlük 1,261 uçuşla Amsterdam Havalimanı yer aldı. Londra Heathrow, 1,254 uçuşla üçüncü, Paris Charles de Gaulle ise 1,215 uçuşla dördüncü sırada bulunuyor. Madrid Havalimanı ise 1,186 uçuşla listeyi tamamladı.