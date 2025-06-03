İstanbul Havalimanı Çantası Sahibine Teslim Edildi

HAVALİMANINDA BULUNAN ÇANTA

İstanbul Havalimanı’nda Havaist çalışanı, yolcu indirme katında terkedilmiş bir çanta buldu. Çantada 10 bin dolar olduğu tespit edildi. Havaist firması, şehir içi ulaşım hizmeti sunan bir kuruluş olarak öne çıkıyor.

SAHİBİNE ULAŞILDI

Bulunan çanta, güvenlik prosedürlerine uygun bir şekilde yetkililere bildirildi. Çantanın sahibi bulunması için yapılan çalışmalarda kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan titiz arayış sonucunda, çantanın gerçek sahibi belirlendi.

TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

Çantanın sahibi olan kişiye, 10 bin dolarlık çanta teslim edilerek durum mutlu bir şekilde sonuçlandı. Çantayı bulan Havaist personeline, bu davranışından dolayı teşekkür belgesi verildi. Bu olay, ekip çalışmasının ve dürüstlüğün önemini bir kez daha gözler önüne serdi.