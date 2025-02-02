İstanbul Havalimanı Deprem Hazırlık Planı Açıklandı

DEPREM HAZIRLIKLARI İÇİN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

İGA İstanbul Havalimanı Yapısal Tasarım ve Kalite Kontrol Kıdemli Müdürü Ömer Demir, depremler ve diğer olağanüstü durumlar için her zaman hazırlıklı olduklarını söyledi. AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Demir, olası bir deprem anında yolcu ve çalışan güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla kapsamlı bir acil durum yönetim planına sahip olduklarını belirtti. Demir, “İGA bünyesinde faaliyet gösteren Havalimanı Operasyon Merkezi (APOC), hava trafiği operasyonlarını yürütürken izleme ve kontrol görevlerini yerine getiriyor, olağan dışı durumlara hızlıca müdahale edebilmek için gerekli iletişimi sağlıyor.” dedi. Ayrıca, “Deprem gibi doğal afetlere, APOC koordinasyonunda detaylı planlarla hazır olan İGA İstanbul Havalimanı, başta yardım malzemeleri ve kurtarma ekipleri olmak üzere ulaşımın sağlanması ve lojistiğin kesintiye uğramaması adına gerekli süreçleri hızlıca devreye sokarak etkin bir koordinasyon üstleniyor.” ifadesini kullandı.

Acil Durum Yönetimi İle Yolcu Güvenliği

Demir, “İstanbul Havalimanı Deprem Müdahale Planı” hakkında bilgi vererek, olası depremin etkilerini en aza indirmek için kurum ve kuruluşların yapması gerekenlerin açıkça belirtildiğini söyledi. Planın, Mülki İdare Amirliği (MİA) uhdesinde ve APOC koordinasyonunda “Tahliye ve Durum Tespiti”, “Operasyona Hazırlık”, “Operasyonun Sürdürülmesi” başlıkları altında uygulandığını anlattı. Demir, tahliye ve durum tespiti aşamasında havalimanındaki yolcu, çalışan ve paydaşların Acil Durum Tahliye Planları doğrultusunda, acil durum haberleşme sistemleri üzerinden güvenli alanlara yönlendirileceğini ifade etti. Böylelikle, “Kurulan acil durum haberleşme masası aracılığıyla toplanan bilgiler ışığında APOC Nöbetçi Müdürlüğü tarafından ilk hasar durumu tespiti yapılır.” bilgisini verdi.

Teknolojik Çözümler İle Etkin Kriz Yönetimi

Daha fazla güvenlik sağlamak için havalimanı çalışanları ve paydaşlar için her türlü afetle ilgili farkındalık eğitimleri ve tatbikatlar düzenlendiklerini dile getiren Demir, deprem esnasında hızlı tahliye ve etkin kriz yönetimi için bazı teknolojik sistemlerin kullanılmasının planlandığını belirtti. Ayrıca GSM ve sabit hatların devre dışı kalma ihtimaline karşı “APOC Devlet” ve “APOC Kriz” adında iki farklı telsiz kanalı oluşturulduğunu aktaran Demir, “Mobil Komuta Kontrol aracı”, “Uydu telefonları”, “Harici VHF, UHF ve HF telsizleri” gibi iletişim araçlarının bulunduğuna dikkat çekti. Bu sistemler sayesinde tüm binalardaki acil durum çıkış kapılarının kontrol edilebileceğini ve mobil jeneratörlerin enerji devamlılığı için hazırlandığını ifade etti.

Yardım Operasyonları Hazırlıkları Yürütülüyor

Demir, İGA İstanbul Havalimanı’nın olası bir deprem sonrası uluslararası uçuşlar ve yardım operasyonlarını hızla devreye almak için detaylı bir plana sahip olduğunu vurguladı. “Yardım Uçaklarının Kabulü ve Slot Koordinasyonu”, “Yolcu Tahliye ve Geri Dönüş Operasyonları”, “Kargo ve Lojistik Yönetimi” gibi başlıklarla ilgili planlarını aktaran Demir, “Yardım Uçaklarının Kabulü için yurt dışından gelecek yardım operasyonları için ilk 8 saatte tüm hazırlıkların tamamlanması, AFAD ve uluslararası yardım kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak insani yardım ekiplerinin taşınması planlanıyor.” dedi.

İlk 45 Dakikada Kritik Binalar Kontrol edilecek

İGA İstanbul Havalimanı’nda, olası bir deprem durumunda Acil Durum Planı ve Deprem Müdahale Planı’nın devreye alınacağı bilgisini veren Demir, hava trafiğinin en kısa sürede yeniden başlatılması için depremin ardından ilk 45 dakika içerisinde kritik bina ve altyapıların kontrol edileceğini aktardı. Ayrıca, “Deniz ve kara yolu üzerinden lojistik desteğin sağlanmasıyla malzeme ve ekiplerin hızlı ulaşımı garanti edilecek.” dedi.

Güvenli Tasarım ve Dayanıklılık Analizi

Demir, havalimanının yapısal tasarımının, sahaya özel deprem parametreleri kullanılarak yapıldığını belirtti. Mevcut yönetmeliklerin üstünde deprem yükleri dikkate alınarak tasarlanan terminal binasının, hizmetini kesintisiz sürdürebilmesi için gerekli performans kriterlerine göre yapıldığını belirtti. Gerekli mühendislik analizleri yapılarak, havalimanındaki yapıların depreme karşı dayanıklılığının yüksek olduğu sonucuna ulaşıldığına dikkat çekti. Özellikle deprem anında yolculara ve çalışanlara güvenli bir ortam sunulacağının altını çizdi.