İstanbul Havalimanı Günlük 1529 Uçuşla Birinci

ULUSLARARASI UÇUŞLARDA EN ÜSTTE

İstanbul Havalimanı, nisan ayında Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Yapılan açıklamalara göre, bu süreçte günlük ortalama 1529 uçuş gerçekleştirdi. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının yayımladığı “Avrupa Havacılık Raporu”na göre, bu rakam, İstanbul Havalimanı’nın bu alandaki liderliğini pekiştiriyor.

İstanbul Havalimanı’nın ardından, Amsterdam Schiphol günlük 1432 uçuşla ikinci sırada yer alıyor. Londra Heathrow 1393 uçuş, Paris Charles de Gaulle 1377 uçuş ve Frankfurt ise 1347 uçuş ile bu yoğun havalimanları listesinde İstanbul’un ardından geliyor. Bu veriler, İstanbul’un hava trafiği açısından ne denli önemli bir merkez olduğunu gösteriyor.