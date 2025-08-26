İstanbul Havalimanı, Lojistik Merkezi Olmuştur

İSTANBUL HAVALİMANI’NIN KÜRESEL ROLÜ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’dan Orta Doğu’ya kadar önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı. Avdagiç, “İstanbul Havalimanı sadece yolcu aktarım merkezi değil, çok önemli bir paket ve ürün aktarım merkezi haline geldi, lojistik merkezi haline geldi.” şeklinde ifade etti. Kendisinin, Anadolu Ajansı Finans Masası’ndaki değerlendirmelerinde, güncel yapılan açıklamalarla birlikte küresel ve bölgesel gelişmelere de değindi.

KÜRESEL GELİŞMELERE DEĞİNİŞ

Avdagiç, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran-İsrail çatışması ve İsrail’in Filistin’deki soykırım sürecinin devam ettiğini belirtirken, ABD’de Donald Trump’ın ikinci kez başkan seçilmesinin ardından gümrük vergileriyle ilgili çok değişken bir politika izlendiğini kaydetti. Bu noktada, Avdagiç, “Bütün bu süreçler enflasyonist bir baskı oluşturuyor. Fiyatlama konusunda tüm dünyada bir sıkıntı oluşturuyor.” dedi. Dünya genelindeki ulaşım ağına yönelik risklerin devam ettiğini de ekledi.

İTO Başkanı, ülke olarak hükümetle koordineli bir çalışma yürütüldüğünü ve Türkiye’deki üretici, ihracatçı, ithalatçı ve tüketicilerin gelişmelerden en az etkileneceği bir süreç oluşturma çabası içinde olduklarını ifade etti. Avdagiç, “Sürekli teyakkuzda olmamız gereken bir dönemdayız” ifadesini kullandı. Ayrıca, sabit ve net bir politika belirlemenin zor olduğunu, Türkiye’nin coğrafi konumu ve savaş bölgelerine yakınlığının birçok zorluğu beraberinde getirdiğini dile getirdi.

GÜMRÜK TARİFELERİNİN ETKİLERİ

Gümrük tarifeleri üzerine de odaklanan Avdagiç, ABD’nin en büyük ticaret ortağının artık Çin değil, Meksika olduğunu belirtti. Türkiye’nin ABD’ye ihraç ettiği ürünlerin gümrük tarifelerinin, Türkiye’nin ihracatını etkileyebilecek önemli unsurlar olduğunu vurguladı. “Eğer ABD, bizimle benzer ürünleri ABD’ye ihraç eden ülkelerin gümrük tarifelerine Türkiye’ye koyduğu yüzde 15’lik rakamın üzerinde bir rakamı gündeme getirirse ve bunu sürekli hale getirirse Türkiye’nin bu durumda ABD’ye yaptığı 16 milyar dolarlık ihracatını hızlıca yukarı doğru çekme ihtimali var.” şeklinde konuşmaya devam etti.

AVRUPA’YLA İLİŞKİLER

Avdagiç, Avrupa Birliği’nin hem ithalatta hem de ihracatta Türkiye’nin en büyük ticari ortağı olduğunu vurguladı. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlangıcıyla birlikte bazı Avrupa ülkelerinin memnuniyetsizliğinin daha belirgin hale geldiğini belirterek, bu süreçte Avrupa’nın bazı kayıplar yaşadığını ifade etti. Avdagiç, “Ben burada olaya diplomatik değil, sadece ekonomik açıdan bakıyorum. Rusya hala daha kazançlı bir ülke durumunda gözüküyor.” dedi.

ÇİN’İN ETKİSİ VE GELECEK STRATEJİLERİ

Avdagiç, bu süreçte Çin faktörünün öneminin arttığını belirtti. “Çin’in daralan Amerikan pazarı ve buradaki artan vergilere bağlı olarak diğer ülkelere daha agresif fiyatlarla satış yapmaya yönelmesi gündemde.” diyen Avdagiç, bu konunun dikkatli bir şekilde izlenmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin de bu strateji doğrultusunda kendisini yeniden konumlandırması ve dinamik bir politika izlemesi gerektiğini belirtti.

DEMİR YOLU KULLANIMI VE ORTA KORİDOR AVANTAJLARI

İTO Başkanı, Türkiye’nin demir yolunu uluslararası ticarette daha fazla kullanması gerektiğini dile getirdi. “İhracatımızda ve kısmi ithalatımızda demir yolunu daha fazla kullanmamız lazım. Şu anda demir yolu kullanım oranımız çok düşük.” dedi. Orta Koridor’un sadece avantajlar değil, bazı zorluklar da getireceğini belirterek, “Bunu getireceği pozitif katkılarla beraber iki tarafta değerlendirmemiz lazım.” şeklinde sonlandırdı. (Sürecek)