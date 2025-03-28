İstanbul Havalimanı’nda Bayram Yoğunluğu Başladı

RAMAZAN BAYRAMI HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

İstanbul Havalimanı, 9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla yolcu hareketliliğine ev sahipliği yapıyor. Bayram tatilinin 9 gün olmasının yanı sıra milyonlarca öğrencinin ve binlerce öğretmenin iki ara tatiline girmesi, havalimanlarında hareketliliğin artmasına neden oldu. Öğle saatlerinden itibaren İstanbul’daki havalimanlarında yoğun bir yolcu akışı gözlemleniyor.

YOĞUNLUKTAN DOLAYI KUYRUKLAR OLUŞTU

Yoğunluk sebebiyle terminal binalarının girişlerinde x-ray kontrol noktalarında ciddi kuyruklar meydana geldi. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve Sabiha Gökçen Havalimanı ekipleri, yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan geçişini sağlamak için giriş kapıları ve x-ray kontrol cihazlarını aktif tutuyor. İGA, bugün toplam 1.544 uçuşun planlandığını ve 242 bin 455 yolcuya hizmet vereceklerini duyurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 721 uçuşun gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ EK SEFER DÜZENLİYOR

Bayram tatili nedeniyle artan talebe karşı havayolu şirketleri, ek seferler düzenlemeye hazırlanıyor. 28 Mart-6 Nisan tarihleri arasında Türk Hava Yolları’nın yanında AJet 38, Pegasus 157 ve SunExpress’in 50 ek sefer yapması planlanıyor. Havayolu şirketleri, talep durumuna göre ilave seferlerde güncellemeler yapacaklarını duyuruyor.