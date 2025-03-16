İstanbul Havalimanı’nda İşçi Bagajda Mahsur Kaldı

İHMAL SONUCU HAYAT TEHLİKESİ

İstanbul Havalimanı’nda yaşanan büyük bir ihmal, TGS Yer Hizmetleri çalışanı Ali Çelikten’in hayatını tehlikeye attı. Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Atina seferi gerçekleştiren uçağının bagaj bölümünde mahsur kalan Çelikten, -25 derecede bir saat boyunca hayatta kalma mücadelesi verdi. Uçak, Yunan hava sahasından dönerek İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na acil iniş yaptı.

UNUTULAN ÇALIŞANIN KABUSU

15 Aralık 2024 gecesinde İstanbul Havalimanı’nda meydana gelen olayda, Ali Çelikten, gece vardiyasında THY’nin TK 1843 sefer sayılı uçağının bagaj yüklemelerini gerçekleştirmekteydi. 16 Aralık’a sarkan mesaisinde, bagaj bölümünde eşyaları istiflerken ekip arkadaşları kapıları kapatarak Çelikten’i içeride unuttu. Sesini duyurmaya çalışan işçi, motorların çalışması nedeniyle tüm çabalarının boşa gittiğini anladı.

BİR SAAT BOYUNCA HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Uçak havalandıktan sonra 11 bin metre yükseklikte sıcaklık -25 dereceye düştü. Basınçsız ortamda nefes almakta zorlanan Çelikten, donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bagajdaki eşyaları üzerine örterek ve kulaklıklarla soğuktan korunmaya çalışan işçi, bir saat boyunca ölümle burun buruna geldi.

ACİL İNIŞ VE KURTARMA OPERASYONU

Ekip arkadaşları, Çelikten’in yokluğunu fark ettiklerinde güvenlik kameralarını inceledi ve işçinin bagajda unutulduğunu tespit ettiler. Durum hava trafik kontrol kulesine bildirildi ve THY pilotuyla iletişime geçildi. Uçak, Yunan hava sahasında Ege Denizi üzerinde geri dönerek İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na acil iniş yaptı. Bagaj açıldığında Çelikten donmak üzereyken bulundu. Sağlık ekiplerinin 3,5 saatlik müdahalesiyle hayatta kalan işçi, her iki bacağının donma tehlikesinden kurtuldu.

PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL SORUNLAR

Polis tarafından ifadesi alınan Çelikten, psikolojik tedavi görmeye başladı. Nörolojik muayene sonucunda beyninde basınca bağlı damar daralmaları tespit edildi. Olayın etkilerinden kurtulamayan işçi, avukatı Didem Kılıç aracılığıyla TGS Yer Hizmetleri A.Ş. yetkililerine suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan şikâyette, olayın tamamen ihmal sonucu gerçekleştiği ve sorumluların cezalandırılması gerektiği vurgulandı.