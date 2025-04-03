İstanbul Havalimanı’nda Tatil Yoğunluğu Yaşandı

yoğunluk yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışında geçiren tatilcilerin dönüşleri İstanbul Havalimanı’nda önemli bir yoğunluk oluşturdu. Tatil süresince memleketlerine ve çeşitli tatil beldelerine giden vatandaşlar, bayramın bitmesiyle birlikte İstanbul’a dönmeye başladı. Dönüş yapan vatandaşların büyük bir kısmı, havalimanında uzun beklemelerle karşılaştı.

gerekli önlemler alındı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hava yolu şirketleri ve diğer ilgili birimler, yolcuların karşılaşabilecekleri sorunları minimum seviyeye indirmek için gerekli tedbirleri alıyor. Havalimanında görevli polis ekipleri, yolcuların bekleme sürelerini mümkün olduğu kadar kısaltabilmek için pasaport kontrol noktalarını açık tutuyor. Ayrıca İGA personeli, bagaj alım noktası ve çıkış alanında yolculara aktif olarak destek veriyor.