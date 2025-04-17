İstanbul Havalimanı Üçlü Pist Dönemi

İSTANBUL HAVALİMANI YENİ SİSTEMİYLE AVRUPA HAVACILIĞINDA ÖNE ÇIKACAK

Uraloğlu, açılışta yaptığı konuşmada, İstanbul Havalimanı’nın bu yeni uygulamasıyla Avrupa havacılığı için bir ilki gerçekleştirdiğini belirtiyor. Üçlü pist operasyonu, ABD’den sonra dünyada ilk kez Türkiye’de uygulanarak havayolu ulaşımında önemli bir avantaj sağlıyor.

YOLCU VE KARGO TAŞIMACILIĞINDA BÜYÜME

2019 yılında 52 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı, 2023 yılında 76 milyon yolcu ağırladı. 2024 yılı itibarıyla 80,1 milyon yolcuya ulaşarak Avrupa’nın en yoğun ikinci, dünyanın da yedinci en büyük havalimanı haline geldi. Kargo taşımacılığında ise 1,97 milyon ton yük ile Frankfurt’u geride bırakarak Avrupa’da zirveye yerleşmeye hazırlanıyor.

PROJENİN GELİŞİMİ VE TESTLERİ

Proje, 2022’nin son çeyreğinde başlatıldı ve her aşaması detaylı emniyet analizleri ile yürütüldü. Aralık 2024’te tamamlanan testler, Ocak ayında gerçek zamanlı simülasyonlarla kontrol edilerek 15 Nisan’da nihai aşamaya ulaştı. Bu yeni sistemle İstanbul Havalimanı, küresel havacılıkta daha önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.