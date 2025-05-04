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İstanbul Havalimanı Yolunda Tehlikeli Sürüş

TEHLİKELİ MÜDAHALELER YOLDA GÖRÜLDÜ

İstanbul Havalimanı yolunda bir motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler, herkesin yüreğini ağzına getirdi. Sürücünün otobanda gerçekleştirdiği makas atma, ön tekerleği kaldırma ve emniyet şeridini kullanma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SURUCÜNÜN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

İstanbul Havalimanı-Kemerburgaz yolu üzerinde geçtiğimiz günlerde plakasız bir motosiklet sürücüsü, dakikalarca tehlikeli bir sürüş sergiledi. Motosiklet sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer araç sürücülerinin hayatını tehlikeye sokarak, yolda bulunan diğer araçlarla süratli bir şekilde manevra yaptı. Bu kaygı verici görüntüler, pek çok kişi için endişe verdi.

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