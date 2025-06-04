İstanbul Havalimanları Yolcu Sayısı Artıyor

YOLCU SAYISINDA ARTIŞ

Bu yılın ilk dört ayında iç ve dış hat seferleriyle İstanbul’daki havalimanlarında toplam 39 milyon 43 bin 761 kişi seyahat etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden elde edilen verilere göre, İstanbul Havalimanı’nda ocak-nisan döneminde 24 milyon 935 bin 891 yolcu ağırlandı. Bu yolcuların 20 milyon 49 bin 504’ü dış hatlardan, 4 milyon 886 bin 387’si ise iç hatlardan uçtu. Geçen yılın aynı döneminde 24 milyon 396 bin 108 yolcu seyahat ettiğinden, bu yıl 539 bin 783 kişilik ve yüzde 2’lik bir artış yaşandı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDAN YÜKSEK SAYILAR

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bu yılın ilk dört ayında, iç hatlarda 5 milyon 982 bin 752, dış hatlarda ise 8 milyon 125 bin 118 yolcu olmak üzere toplam 14 milyon 107 bin 870 yolcu hizmet aldı. Geçen yıl bu havalimanından 12 milyon 791 bin 855 yolcu geçti. Bu yılın ocak-nisan döneminde 1 milyon 316 bin 15 kişilik ve yüzde 10’luk bir artış kaydedildi. İstanbul’daki havalimanlarında toplam yolcu sayısı, iç hatlarda 10 milyon 869 bin 139, dış hatlarda ise 28 milyon 174 bin 622 olarak belirlendi.

UÇUŞ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Bu yılın dört ayında yolcu sayılarına paralel olarak İstanbul havalimanlarından yapılan uçuş sayıları da arttı. İstanbul Havalimanı, ocak-nisan döneminde iç hatlarda 35 bin 661, dış hatlarda ise 130 bin 761, toplamda 166 bin 422 sefer düzenledi. Geçen yılki dönemde 163 bin 68 seferin yapıldığı havalimanında 3 bin 354 uçuşla yüzde 2’lik bir artış sağlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bu yılın dört ayında 82 bin 514 sefer gerçekleştirildi. İç hatlarda 34 bin 186, dış hatlarda ise 48 bin 328 uçuş yapıldı. Geçen yıl aynı dönemde 76 bin 673 uçuş icra edilmişti, bu da 5 bin 841 seferlik bir artış ve yüzde 8 oranında bir yükseliş anlamına geliyor.

Atatürk Havalimanı’nda ise söz konusu dönemde iç hatlarda 4 bin 633, dış hatlarda 3 bin 706 olmak üzere toplam 8 bin 339 sefer düzenlendi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemindeki 8 bin 73 uçuşa göre 266 seferlik bir artış ve yüzde 3’lük bir yükseliş gösterdi. İstanbul’daki tüm havalimanlarında ocak-nisan döneminde 257 bin 275 sefer icra edildi. 2024 yılının benzer döneminde ise 247 bin 814 sefer yapılmıştı. Bu da uçuşları 9 bin 461 artırarak yüzde 4’lük bir artış ifade ediyor.