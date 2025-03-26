İstanbul İBB Başkanlığına Nuri Aslan Seçildi

İMAMOĞLU’NUN GÖREVDEN ALINMASI

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanmasının ardından İstanbul Valiliği, İmamoğlu’nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden aldı. Valilik, 26 Mart Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin İmamoğlu’nun yerine yeni belediye başkanını seçeceğini açıkladı.

İBB MECLİSİ SEÇİM SÜRECİ

İBB Meclisi, yeni belediye başkanını belirlemek üzere toplandı. Meclis’te gerçekleştirilen gizli oylamada ilk turda 301 oy kullanıldı ve 5 oy geçersiz sayıldı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Nuri Aslan 173 oy, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı Okul 123 oy aldı. İkinci turda ise 302 oy kullanıldı, Aslan 177, Okul 125 oy aldı. Her iki turda da adaylardan biri, Meclis üyelerinin üçte ikisinin oyunu almadığı için başkan vekili olarak seçilemedi. Bunun üzerine, salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda 302 oy kullanıldı ve CHP’nin adayı Aslan 177 oy, AK Parti’nin adayı Okul 125 oy aldı. Bu sonuçla İBB Başkan Vekili Nuri Aslan oldu.

NURİ ASLAN’IN PROFİLİ

Nuri Aslan’ın İBB Başkanlığı’na seçilmesinin ardından kim olduğu merak konusu oldu. 1969 yılında Sivas’ta doğan Nuri Aslan, ilk ve ortaöğretimini İstanbul’da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra 1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlendi ve yerel yönetim deneyimi kazandı.

SİYASİ HAYATI VE SİVİL TOPLUM KATILIMI

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında devam eden Aslan, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Beylikdüzü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi. Sadece siyasette değil, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevlerde bulundu. 2009-2020 yılları arasında Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği, 2014-2018 döneminde Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Başkanlığı, 2014-2021 yılları arasında İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu (İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ayrıca, 2011-2019 yılları arasında Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda da görev aldı.

İMAMOĞLU İLE İLİŞKİSİ

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından belediye başkan vekili olarak Nuri Aslan’ın atanmasının dikkat çekici olduğu vurgulandı. Aslan’ın İmamoğlu ile olan ortak noktası, Beylikdüzü. Yeni İBB Başkanı Nuri Aslan, İmamoğlu’nun daha önceki görev yeri Beylikdüzü’nden mesai arkadaşı olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Aslan’ın kişisel yaşamına dair bilgiler de dikkat çekiyor. 56 yaşında, evli ve üç çocuk babası olan Nuri Aslan, yeni dönemde İBB Yönetimi’ni devralmış durumda.