İstanbul İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Başladı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen dört ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 36 kişi, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçen şüpheliler, Çevik Kuvvet otobüsleriyle Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Çağlayan’daki adliyeye getirilen ve aralarında belediye başkanları ile başkan yardımcılarının da yer aldığı şüphelilerin ifade işlemleri saat 10.00 itibarıyla başladı.

TUTUKLAMA TALEPLERİ

Savcılık tarafından ifadeleri alınanlar arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara gibi isimler bulunuyor. Ayrıca, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve çeşitli belediyelere ait başka yetkililer de soruşturmada yer alıyor. Bu kişiler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

HUKUKİ SÜREÇ

Gözaltına alınan Bektaş Y., Caner V., Fahri A., Fatih Y., Ozan İ. ve Halil S. gibi şüpheliler ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde alınan savunmalar sonrası, tutuklama kararı verilenler arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Başkan Yardımcıları ve diğer bazı yetkililer yer alıyor. Ek olarak, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve diğer birkaç isim de tutuklandıken; Beylikdüzü Belediye Başkanı’nın asistanı ve bazı eğitmenler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILAN VE TUTUKLANANLAR

Serbest bırakılanlar arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı’nın asistanı Gürkan Polat, bazı belediyelerde çalışan kişiler ve iş insanları da mevcut. Bu süreçte tutuklanan ve serbest bırakılan isimler arasında yer alan kişilerin, soruşturmanın seyrine bağlı olarak ilerleyen günlerde durumu değişebiliyor.