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İstanbul İçin 30-31 Mart Hava Durumu

SOĞUK HAVA DALGASI İSTANBUL’DA ETKİLİ OLDU

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, İstanbul’da da hissediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporlarına göre, 30 Mart 2025 Pazartesi günü İstanbul’da hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar, 30 Mart Pazartesi günü ne kadar düşecek? İstanbul’daki hava durumu hakkında detaylar burada.

HAVA DURUMU DEĞİŞKENLİĞE GİRECEK

31 Mart 2025 Pazartesi günü İstanbul’da hava durumu oldukça hareketli geçiyor. Sabah saatlerinde gökyüzü parçalı ve çok bulutlu görünümde olacak. Gün içinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinden sonra gök gürültülü ve kuvvetli yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 9°C, en yüksek ise 18°C düzeyinde seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette esecek, nem oranı ise %65 ile %85 arasında değişiklik gösterecek.

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