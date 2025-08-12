Haberler

İstanbul İçin Fırtına Uyarısı Yapıldı

RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresindeki illerde beklenen rüzgar ve fırtına hakkında önemli bir uyarıda bulundu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. Bunun yanında, Silivri, Arnavutköy ve Şile’de denize girmenin yasaklandığı ifade edildi.

KUZEY YÖNLÜ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen bilgide, İstanbul ve çevre iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul Valiliği, “Bölgemizde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 14.08.2025 Perşembe günü gece saatlerine kadar İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nin batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği bekleniyor” açıklamalarında bulundu. Ulaşımda olumsuzluklar yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

DENİZE GİRME YASAKLARI

Silivri, Arnavutköy ve Şile Kaymakamlıkları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarılar doğrultusunda, bu ilçelerde kuvvetli rüzgar ve dalgaların varlığından dolayı denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Bu karar ile deniz güvenliğinin ön planda tutulması amaçlanıyor.

ÖNEMLİ

