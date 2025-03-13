İstanbul İçin Güncel Hava Durumu Tahmini

İSTANBUL HAVASI BUGÜN NE DURUMDA?

İstanbul’da hava durumu bugün sıklıkla merak ediliyor. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporu paylaşıldı, ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahminleri açıklandı. Bugün İstanbul’da sıcaklık, yerel hava koşullarına göre farklılık gösterebiliyor.

YARIN HAVANIN DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul’da yarın hava durumu için beklenen durum ise yine merakla araştırılıyor. Özellikle, yağış olup olmayacağı, hava sıcaklığının ne seviyede olacağı ve gün içerisinde güneşli mi, bulutlu mu olacağı gibi detaylar önem taşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar ışığında, İstanbul’da yarınki hava durumunu öğrenmek mümkün.

SAAT SAAT HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük İstanbul hava tahmin raporunda, saat saat hava durumu bilgileri de yer alıyor. Bugünkü ve yarındaki hava koşullarıyla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler için saatlik hava tahmin raporları paylaşılmış durumda.