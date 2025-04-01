İstanbul İçin Hava Durumu Tahminleri

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İstanbul’da hava sıcaklığı hakkında bilgi almak isteyenler için 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. Bugünün hava durumu yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 5 günlük hava durumu tahminleri de merak ediliyor. Şimdi yarın İstanbul’da hava şartlarının nasıl olacağı, sıcaklık, bulutluluk ve güneş durumu araştırılıyor. Özellikle yarın yağış beklenip beklenmediği hakkında detaylar da inceleniyor.

METEOROLOJİ RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde hava durumu nasıl olacak? Saatlik hava tahmin raporu da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte İstanbul’un saatlik hava durumu tahmini: