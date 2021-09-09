İstanbul için uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul’da yarın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış Marmara Bölgesi’nde etkisini gösterecek.

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren görülecek gök gürültülü sağanağın zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. Sağanağın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da kuvvetli yağışın beklendiğini duyurdu.