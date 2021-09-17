İstanbul için uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

MGM, yarın için Marmara, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış öngörüldüğünü açıkladı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yarın Marmara, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in bazı kesimlerinde gök gürültülü yağış bekleniyor. Marmara bölgesindeki yağışların özellikle Trakya ve İstanbul Avrupa Yakası’nda gerçekleşmesi öngörülüyor.

Trakya ve İstanbul’un Avrupa yakası ile Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.