İstanbul için uyarı geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte beklenen yağış konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Turuncu kodlu uyarının yapıldığı İstanbul’da, yağış henüz beklenen düzeyde etkili olmadı. AKOM’da bir açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, yağışın kentin doğusuna kaydığını söyledi. Yeni verilere göre saat 15.00’ten itibaren Şile, Pendik, Kartal ve Tuzla’da şiddetli yağış bekleniyor.

stanbul’da şiddetli yağış bekleniyor.

Dün megakent için turuncu kodlu yağış uyarısı yapılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

AKOM’da konuşan İmamoğlu, beklenen yağmurun tahmin edilen ölçüde etkili olmadığını söyledi.

Yağışın İstanbul’un doğusuna kaydığını belirten İmamoğlu, “Saat 15.00’e kadar İstanbul’da bu ihtimalin kapsamında, ama daha çok doğu ilçelerimizde, yani Şile, Pendik, Kartal, Tuzla hattında etkili olacağı öngörülüyor” dedi.

İmamoğlu, “İstanbul genelinde, şu anda tümüyle hazır olan 4 bin 625 personelimiz sahada. Bin 831 araç-ekipmanla birlikte de vatandaşlarımızın yaşayacağı zorluklara karşı hazırlıklarını yapmış bir biçimde bu sağanak yağışa karşı müdahaleyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

Öte yandan dün yapılan uyarıları dikkate alan çok sayıda İstanbullu şemsiyelerini alarak dışarı çıktı. Ancak beklenen yağış hala başlamadı.