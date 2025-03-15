İstanbul İftar Saati Ne Zaman?

İstanbul iftar saati hakkında bilgiler merak konusu oldu. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Müslümanlar oruç tutmaya başladı. İstanbul’da oruç saat kaçta açılıyor? Detaylar haberimizde yer alıyor.

İFTAR SAATİ BELLİ OLDU

15 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul için iftar saati 19.17 olarak belirlenmiştir. Gün batımını bekleyenler bu saati merak ediyor.

AKŞAM EZANI VE ORUÇ

Akşam ezanının yanlışlıkla bir-iki dakika erken okunması durumunda, orucunu açan kimselerin ne yapması gerektiği de önemli bir konu. Namaz, imsak ve iftar vakitleri takvimlere göre belirleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan takvimlerde, farklı yükseklik ve mesafe farkları nedeniyle akşam namazı vaktinin başlangıcında bir temkin uygulanıyor.

ORUÇTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Takvimlerde yer alan güneşin batma vaktinden iki-üç dakika önce akşam namazına başlanması veya iftar yapılması durumunda namaz ve oruç geçerli sayılıyor. Ancak, eğer iftar vaktinden daha erken bir vakitte oruç açılırsa, bu durum orucun bozulmasına neden olur ve kaza edilmesi gereklidir. Bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.