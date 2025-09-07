İstanbul İl Başkanı Görevden Alındı

CHP İSTANBUL İL KONGRESİNDE GERGİNLİKLER BAŞLADI

CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan olarak seçilen Özgür Çelik ve yönetimi, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevden alındı. Bu durum, İstanbul İl Başkanlığı’nda gerginliklerin artmasına yol açtı. Gürsel Tekin’in il binasına gideceğini açıklamasıyla birlikte, İstanbul Valiliği, CHP’nin eylem çağrılarına yanıt olarak 6 ilçede üç gün süreyle eylem yasağı getirdi. Bu sırada CHP İstanbul İl Başkanlığı Binası’nın önünde polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve zaman zaman partililer ile polis arasında gergin anlar yaşandı.

MANSUR YAVAŞ’TAN TEPKİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylara karşı tepki gösterdi. İktidara eleştirilerde bulunan Yavaş, “Parti üyelerimizin, üstelik bizim parti binamız olan il başkanlığına sokulmaması hangi gerekçeyle açıklanabilir? Hangi karar buna dayanak olabilir?” şeklinde sordu. Yavaş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Söylemekten vazgeçmeyeceğim: Demokrasi, ancak hukukun üstünlüğü ve temel hakların güvence altına alınmasıyla anlam kazanır. Hukuk devleti ilkesi; devletin tüm organlarının keyfilikten uzak, anayasa ve yasalarla bağlı şekilde hareket etmesini zorunlu kılar. Gerçek bir demokraside; yargı bağımsız, basın özgür, vatandaş hakları ise dokunulmazdır. Unutulmamalıdır ki; hukuk devleti olmadan demokrasi, demokrasi olmadan da hukuk devleti var olamaz. Ne yazık ki Türkiye, bu evrensel görüntüden hızla uzaklaşmaktadır. Adalet istisnasız herkese lazım, unutmayalım!”