İstanbul İl Başkanlığı Kapatıldı, Gelişmeler Bekleniyor

PARTİ YÖNETİMİNDEN ŞAŞIRTAN KARAR

CHP Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in, polis korumasıyla İstanbul İl Başkanlığı binasına girmesinin hemen ardından dikkat çeken bir karara imza attı. Parti yönetimi, İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı. Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru çerçevesinde, Olağanüstü İstanbul İl Kongresi gerçekleştirilecek. Yeni İl Başkanı ve yönetimi seçilene kadar, görevden alınan İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmaları yeni il başkanlığı adresinden devam edecek ve bu adres İstanbul Valiliği ile Yargıtay’a bildirilecek.

GÜRSEL TEKİN’DEN AÇIKLAMALAR

2 Eylül’de, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan ara kararla CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini geçici olarak kullanmak üzere atanan Gürsel Tekin, yaptığı açıklamada CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gitmek istediğini duyurdu. Bu açıklama üzerine, polis ekipleri gece saatlerinde Sarıyer’deki CHP il binasında güvenlik önlemleri aldı. Partiye giden birçok CHP’li de geceyi binada geçirdi. Parti binası önünde, partililerin bekleyişi ve polis ekiplerinin güvenlik tedbirleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Sabah saatlerinde Gürsel Tekin, parti binasının önüne geldiğinde basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulundu. “Bugün ben ve heyetteki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan bu sorunun hiçbir parçasında yokuz” diyen Tekin, sorunun mahkeme koridorlarına taşındığını ifade etti. Karşılıklı sert sözlerin söylendiği durumlarda arkadaşlarını uyardığını belirten Tekin, CHP’nin içindeki sorunları çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

PROTESTOLARA RAĞMEN İLERLEDİ

Açıklamalarında, “Ne gariptir. 6 gündür sesimiz çıkmamasına rağmen sadece dedik ki baba ocağına giderken el ele kol kola vererek gidelim” şeklinde konuşan Tekin, protestolar nedeniyle yaşanan gerginliklere de değindi. Üzerine su şişesi atıldığında, bu durumu umursamadığını belirten Tekin, “İsterse kurşun atsınlar. Hiçbir şey bizi engelleyemez” dedi. Ayrıca, tepkilerin kaynağının CHP’liler olmadığını da ifade etti. Tekin, “Bütün bu sorunları birlikte çözelim” sözleriyle birlik çağrısında bulundu.

Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Binası’na giriş yapmak üzere ilerlediği esnada arbede yaşandı. Protestolar devam ederken Tekin ve heyeti binaya giriş yaptı. Tekin, “Mahkeme kararlarının ne kadar siyasi olduğunu biliyoruz ancak bu parti içi bir mesele” diyerek, sorunları çözmek istediklerini söyledi. “Düşmanı çatlatacağız” ifadeleriyle devam eden Tekin, CHP il binasında da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Giriş yaptığı basın odasında Bülent Ecevit’in kitabını incelemeye başladı.