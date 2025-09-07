İstanbul İl Başkanlığı’na Kayyum Atandı

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ SONRASI GÖREVDEN ALMA KARARI

CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan olarak seçilen Özgür Çelik ve yönetimi, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin vermiş olduğu bir kararla görevden alındı. Bu karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir ekip kayyum olarak atandı. Ancak, Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, bu kayyum heyetinden çekilme kararı aldı. Gürsel Tekin’in, bazı CHP’li isimlerle birlikte 8 Eylül sabahı İstanbul İl Başkanlığı binasına gitmesi bekleniyor.

DIRANIŞ ÇAĞRISI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Görevden alınan İl Başkanı Özgür Çelik, parti örgütüne ‘direniş’ mesajı vererek binadan ayrılmayacaklarını duyurdu. Gürsel Tekin’in harekete geçeceği bilgisi sonrası CHP İstanbul Gençlik Kolları, sosyal medya üzerinden bir çağrı yaparak saat 23.00’te İstanbul İl Başkanlığı önünde buluşma çağrısı yaptı. Gençlik kollarının açıklamasında “Saraçhane ruhuyla direnecek, demokrasimizi kayyımlara teslim etmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca “İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik’in yanında, omuz omuza duracağız. Tüm İstanbulluları son kalemizi savunmaya bekliyoruz” denildi.

Gençlik kollarının çağrısının ardından İstanbul İl Başkanlığı binası önünde çevik kuvvet polisleri görevlendirildi. Bina çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, bazı yollar da polis tarafından kapatıldı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçek’in de bulunduğu il binası önünde, polis yetkilileri ile milletvekilleri arasında gergin anlar yaşandı.

GÖSTERİ YASAĞI AÇIKLAMASI

Aynı zaman diliminde İstanbul Valiliği, kentin 6 ilçesinde gösteri yasağı duyurdu. Valilikten yapılan açıklama da şöyle belirtildi: “İlimiz Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. organizasyonlar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği, 07.09.2025 Pazar günü saat 20.00’dan 10.09.2025 günü saat 23.59’a kadar yasaklanmıştır.”