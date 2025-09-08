Haberler

İstanbul İl Başkanlığı Yeni Adresi Belirlendi

PARTİ GENEL MERKEZİNİN YENİ KARARI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığı’nın, Genel Başkan Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak belirlendiğini ve il başkanlığının başka bir adrese taşındığını açıkladı. CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanlığı’nın mevcut CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası olduğu belirtildi.

İL BAŞKANLIĞI BİNASININ KAPATILMASI

CHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, İstanbul İl Başkanlığı binasının kapatılarak, Genel Başkan Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılacağı ifade edildi. Açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’ni düzenleyip yeni İl Başkanı ve yönetimi seçene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni adresi İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi.” denildi. CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanlığı adresi olarak, mevcut CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası belirlendi.

Nevşehir’de, Gazze İçin Etkinlik Düzenlendi

Bir etkinlikte, AK Parti Gençlik Kolları, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar anısına boş sıralara okul çantası ve oyuncaklar bıraktı. Eğitim haklarının ihlaline dikkat çekildi.
Edirne’de Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'de bir Bulgar sürücünün aracı, seyir halindeyken alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, fakat araç kullanılamaz hale geldi.

