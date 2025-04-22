İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü, “Okul ve aile işbirliği şart” dedi

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla “Aile – Çocuk Masal Şenliği” programı düzenledi. Programda konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, “Okulda öğretilenlerin, okulda davranış kazanılması gereken boyutları evde, ev ortamında, salonda, oturma odasında, sofrada, sohbet ortamlarında bir karşılık ve anlam bulması ancak okul ve aile işbirliğiyle gerçekleşir” dedi.

ETKİNLİK DETAYLARI

Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe birçok aile çocuklarıyla birlikte katılarak keyifli zaman geçirdi. Programda çocuklardan oluşan koro grubu müzik dinletisi sundu ve çeşitli oyunlar ile eğlenceli anlar yaşandı. Yentür, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir takım etkinlikler düzenledik. Bu sabah çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Türkiye’nin 5 farklı ilinden, ilk defa İstanbul’u gören, ilk defa uçağa binen yaklaşık 25 öğrencimizi, 23 Nisan Bayramı vesilesiyle İstanbul’a getirdik” ifadelerini kullandı.

GELECEK NESİLLER İÇİN ÖNEMLİ VURGULAR

Bu bayramda gençlere yönelik özel hazırlıklar yapılmasının altını çizen Yentür, “Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği, 2025 Aile Yılı’nda, özellikle pedagojideki hazır bulmuşluk düzeyi, çocuğun okula, sınıfa, derse hazırlayabilmesi için anne babaların, ruhen ve bedenen çocukları hazır bir şekilde okula göndermeleri gerekiyor. O yüzden çocuğa bilgiyi okul verir” şeklinde konuştu.

DÜNYA ÇOCUKLARINA MESAJ

Anma günlerinin önemine değinen Yentür, “Bu vesileyle 23 Nisan 1920, dualarla bir Cuma günü açılan meclisimizin bu sene 105’inci kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyoruz. Özellikle de Doğu Türkistan ve Gazze’yi de unutmuyoruz” dedi.