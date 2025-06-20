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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İnceleme Başlattı

İNCELEME BAŞLATILDI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, özel bir hastanede estetik operasyon sırasında hayatını kaybeden Mozambikli sosyal medya fenomeni Ana Barbara Buhr Buldrin’in ölümü üzerine inceleme başlattı. Ana Barbara Buhr Buldrin, İstanbul’daki bir hastanede estetik ameliyat geçirdikten sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası İl Sağlık Müdürlüğü, kamuoyunu bilgilendirmek adına bir açıklama yaptı.

CİDDİ KOMPLİKASYONLAR YAŞANDI

Açıklamada, “Bazı medya organlarında yer alan, sosyal medya fenomeni Ana Barbara Buhr Buldrin’in estetik operasyon sırasında hayatını kaybettiği yönündeki haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zarureti hasıl olmuştur. Buldrin, 15 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’daki özel bir hastanede geçirdiği estetik operasyonun ardından, uyandırma sürecinde gelişen ciddi komplikasyonlar nedeniyle tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.” denildi.

DENETİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili adli süreç başlatıldığı ve kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda netlik kazanacağı belirtildi. Bakanlık tarafından tıbbi sürecin titizlikle devam ettiğine vurgu yapıldı. Ayrıca, “müdürlüğümüzün re’sen talimatıyla, söz konusu hastanenin ameliyathane ve yoğun bakım birimleri ile ilgili hekimin muayenehanesinde olağan dışı denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim süreci devam etmekte olup olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir.” açıklamalarına yer verildi.

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