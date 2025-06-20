İstanbul İl Sağlık, Olayı İnceliyor

İNCELENEN OLAY HAKKINDA YENİ BİLGİLER

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, özel bir hastanede estetik operasyon sonrası yaşamını yitiren Mozambikli sosyal medya fenomeni Ana Barbara Buhr Buldrin’in ölümüyle ilgili inceleme sürecini başlattı. Ana Barbara Buhr Buldrin, İstanbul’da gerçekleştirdiği estetik ameliyat sonrasında hayatını kaybetti. Fenomenin vefatının ardından İl Sağlık Müdürlüğü, duruma ilişkin resmi bir açıklama yapma gereği duydu.

AÇIKLAMALAR VE DETAYLAR

Açıklamada, “Bazı medya organlarında yer alan, sosyal medya fenomeni Ana Brbara Buhr Buldrini’nin estetik operasyon sırasında hayatını kaybettiği yönündeki haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zarureti hasıl olmuştur. Buldrini, 15 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’daki özel bir hastanede geçirdiği estetik operasyonun ardından, uyandırma sürecinde gelişen ciddi komplikasyonlar nedeniyle tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacaktır.” ifadesi kullanıldı.

DENETİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bakanlığın, tıbbi süreçle ilgili incelemesini titizlikle sürdürdüğü belirtilirken, müdürlüğün re’sen talimatı doğrultusunda ilgili hastanenin ameliyathane ve yoğun bakım birimleri ile hekimin muayenehanesinde olağan dışı denetim gerçekleştirildiği vurgulandı. Denetim sürecinin devam ettiği, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğü bilgisi verildi.